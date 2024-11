Dreunende beats, dansende en zingende spelers... Club Brugge maakte er - ondanks flauwe prestatie - stevig feestje van

De boxen stonden op maximum, het feestgedruis drong door tot in de perszaal. Er werd gezongen en gedanst. Ja, Club Brugge bouwde een feestje aan Den Dreef na de 0-1-zege.

Het feestgedruis stond in schril contrast met de ontgoocheling bij OH Leuven. Siebe Schrijvers kwam achteraf wat beteuterd uitleg geven nadat OHL er weer niet in slaagde om het goede spel om te zetten in doelpunten.

Terwijl hij met de pers sprak, kwamen er uit de kleedkamer van blauw-zwart felle beats en werd er meegezongen door de spelers. Zo overtuigend was die zege nu ook weer niet, allesbehalve. Maar Nicky Hayen, Simon Mignolet en Kyriani Sabbe kwamen uitleggen waarom Club zo blij was.

Negen op negen en zichzelf niet meer in de voet geschoten, daar kwam het zo wat op neer. In het begin van het seizoen wou Club het soms te mooi doen. Het moest allemaal wat zakelijker worden, dat kreeg Hayen ook als boodschap mee.

Kijk, als Anderlecht zo'n match had gespeeld, was de kritiek loeiend hard geweest. Maar paars-wit speelt te veel van die matchen. Club wisselt goeie en minder goeie prestaties af, maar het belangrijkste is dat er punten worden gepakt. Die Champions League-match van woensdag tegen Aston Villa, dat wordt een heel ander gegeven, benadrukten ze.

"Die match is nog heel ver in voetbaltermen", lachte Simon Mignolet. "Die drie punten zijn belangrijk, want in de eindafrekening..." De boodschap is: punten pakken en wegwezen. En eender op welke manier mag dat gevierd worden. Da's weeral een kalme aanloop naar een volgende belangrijke confrontatie...