JPL-coach onder zware druk: negatieve spiraal moet vandaag doorbroken worden of...

Na de pijnlijke nederlaag in de beker tegen Patro Eisden spelen de Carolo's dit weekend een cruciale wedstrijd tegen Cercle Brugge. Het doel is duidelijk: vermijden dat Charleroi bij de laatste drie belandt aan het einde van deze speeldag.

Het seizoen begon nochtans veelbelovend voor Charleroi, maar de aanvankelijke energie lijkt intussen verdwenen. Het team kampt met een gebrek aan aanvallende efficiëntie, een probleem dat ook zichtbaar is in de prestaties van Daan Heymans.

De Speler van de Maand september kan zijn niveau niet aanhouden en staat bovendien alleen in de offensieve strijd. De zware nederlaag tegen Patro (4-1) in de beker versterkte de druk op coach Rik De Mil, al blijft hij voorlopig nog stevig gesteund door de clubleiding en zijn spelersgroep.

In de laatste vijf competitiewedstrijden wist Charleroi slechts twee punten te pakken en scoorde het amper twee doelpunten, een teken van de verontrustende terugval. Bovendien is de ploeg erg zwak in uitwedstrijden: naast een ruime zege tegen STVV (toen nog zonder Felice Mazzù), boekten ze een gelijkspel bij Anderlecht, maar verloren ze vier keer op verplaatsing.

Zondagmiddag trekt Charleroi naar Jan Breydel, waar ze deze negatieve reeks moeten doorbreken. Ook onder de fans groeit het ongenoegen. Supporters laten hun frustraties merken, zowel in het stadion als online, en het ambitieuze meerjarenplan dat eerder deze week werd gepresenteerd door David Helmer en Mehdi Bayat verzacht de onmiddellijke zorgen niet.

Voor de supporters telt immers het heden. Een nederlaag tegen Cercle zou de angst vergroten dat Charleroi opnieuw moet vechten tegen degradatie, iets wat het team met een sterkere kern juist wilde vermijden dit seizoen.

Coach Rik De Mil blijft ondanks de kritiek volhouden dat de kloof tussen de top-6 en de degradatiezone klein is en dat het team snel kan heropleven bij een paar goede resultaten. De Carolo's stonden na negen speeldagen nog vijfde, maar zakten daarna weg. De wedstrijd tegen Cercle biedt de kans om weer omhoog te kijken, maar een verlies zou de druk op De Mil ongetwijfeld vergroten en de ambities van Charleroi op de proef stellen.