Zelfs bij 3-0 protesteren Anderlecht-fans tegen Vandenhaute en Renard, maar... ultra's staan alleen en worden zelf uitgefloten

Het was te verwachten: de fans van Anderlecht hebben duidelijk laten blijken wat ze denken van de aanstelling van Olivier Renard. Al was het vooral voorzitter Wouter Vandenhaute die de banbliksems van de ultra's over zich kreeg.

De aanstelling van Renard is niet in goede aarde gevallen bij de ultra's van paars-wit. Vooral om zijn verleden bij Standard, maar ook omdat hij nog genoemd werd in de zaak 'Propere Handen'.

De uitleg van Vandenhaute, dat hij hem 'per ongeluk' was tegengekomen en de bal zo aan het rollen ging, werd ook niet echt geloofd. Twee jaar geleden deed Vandenhaute al een stap terug en werd niet-uitvoerend voorzitter.

Die rol heeft hij nu helemaal naast zich neergelegd en hij heeft de touwtjes terug strak in handen. Het vertrek van Vincent Kompany wordt hem echter nog altijd zwaar aangewreven. Bij de fans stond die op een voetstuk en voor hen is het nog altijd Vandenhaute die de sokkel onder hem wegtrok.

Dat ze niet akkoord zijn met zijn beleid lieten ze tijdens de match tegen Kortrijk dan ook duidelijk blijken. Bij een 3-0 kwamen de spandoeken ineens naar boven. In de South hing 'Renard not welcome'.

In de North hing dan weer 'Het kan altijd erger' - Wouter de visionair! "We hate Standard" en "Wouter buiten", klonk ook door het stadion. Maar veel supporters waren het daar niet mee eens en floten hun eigen ultra's uit. Er is duidelijk verdeeldheid binnen de supportersschare.