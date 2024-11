🎥 Opvallend moment tijdens Anderlecht - Kortrijk: spel lag er zelfs een tijdje door stil

Opvallend moment tijdens Anderlecht - KV Kortrijk. Kort na de rust moest het spel een tijd worden stilgelegd, want lijnrechter Gianni Seeldraeyers had zich geblesseerd.

Anderlecht heeft zijn eerste competitiezege met David Hubert als hoofdcoach eindelijk beet. Het werd 4-0 in eigen huis tegen KV Kortrijk.

Maar er was toch een opvallend moment tijdens de wedstrijd. Indien u de wedstrijd heeft bekeken zal u het niet gemist hebben, het spel lag namelijk enkele minuten stil.

Lijnrechter Gianni Seeldraeyers had zich namelijk geblesseerd. Het leek erop dat er iets in zijn kuit was geschoten. Hij werd even verzorgd, maar kon niet verder.

Tim De Keyzer, die vierde scheidsrechter was, nam zijn taken als lijnrechter over. Zo kon de wedstrijd op een correcte manier hervat worden.