Dender heeft er een verschrikkelijk lastige week opzitten: coach Vincent Euvrard zag dat het wel meeviel tegen Westerlo

FCV Dender heeft er een zeer lastige week opzitten. De troepen van Vincent Euvrard verloren drie keer op één week tijd.

Dender zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. Na de verrassende bekeruitschakeling volgde de nederlaag tegen Westerlo, de derde op slechts een week tijd.

Afgelopen weekend verloor Dender met 2-5 van KV Mechelen, nadien volgde de verrassende uitschakeling in de beker tegen Zulte Waregem. Op vrijdag kon Dender deze nederlagen niet goedmaken op het veld van Westerlo.

"We waren de wedstrijd heel goed gestart", vertelde coach Vincent Euvrard na de 2-0 nederlaag. "We hadden de match onder controle en waren de beter ploeg. Door de hoge druk hadden we enkele hoge recuperaties waardoor we Westerlo aan het twijfelen brachten."

"Na 35 minuten de controle te hebben, terwijl Westerlo niet in de wedstrijd zat, brengen we hen er zelf in door een individuele fout. Zij straften die meteen af. We gingen rusten met een achterstand en dat hoefde totaal niet", gaat de coach verder, die zag dat zijn ploeg het niet zo slecht deed als de score doet vermoeden.

"In de tweede helft ging het gelijk op. We kregen een grote kans om op gelijke hoogte te komen, maar vijf minuten later volgde die penaltyfase al. Vanaf dan was het volgens mij gespeeld. We moeten beter onze sterke moment benutten. Het eerste doelpunt in zulke wedstrijden is van levensbelang, en zij maakten die nu", besluit Euvrard. Dit weekend krijgt Dender OHL over de vloer.