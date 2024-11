Eén grote uitblinker bij Anderlecht: David Hubert had - niet toevallig - net voor de match een belangrijk gesprek met hem

Neerpede-boys, die krijgen wat extra krediet in Anderlecht, maar dat is ook niet eindeloos. Van Mario Stroeykens wordt bijvoorbeeld meer verwacht dan wat hij vorige week in Brugge liet zien. De aanvallende middenvelder moet een sterkhouder worden. En dat heeft David Hubert hem duidelijk gemaakt.

Stroeykens speelde tegen Kortrijk een dijk van een match. Hij was altijd aanspeelbaar, gaf de passes tussen de linies, gaf doorsteekpasses en scoorde ook. De beste man op het veld. En eigenlijk is net dat wat Hubert elke week van hem wil zien.

De coach van paars-wit grijnsde toen we het hem voor legden. "Weet je, ik heb vandaag, voor de match, een heel goed gesprek gehad met Mario. Ik heb hem gezegd wat onze verwachtingen naar hem toe zijn en gevraagd wat zijn verwachtingen zijn."

"Ik ben heel blij dat we op dezelfde golflengte zitten en om te zien dat hij het ter harte heeft genomen. Hij heeft gereageerd zoals het moet. Dit willen we altijd van hem zien. Hij speelde een topmatch", aldus Hubert.

Onder Hubert is Stroeykens nog hoger mogen gaan spelen en dat is zijn natuurlijke positie. Hij moet centraal betrokken worden bij het spel en niet op de flank spelen. Op dit moment is hij de speler waar Anderlecht in de toekomst het meest voor hoopt te krijgen bij een uiteindelijke transfer.

Met drie goals en vijf assists is hij betrokken bij 42 procent van de doelpuntenproductie van Anderlecht in de Jupiler Pro League. Maar eens het echt begint te draaien, zou hij dat nog moeten opkrikken. In het verleden werd hij dikwijls op verschillende posities gebruikt, maar Hubert wil van hem de draaischijf maken. Daar horen dan ook statistieken bij.