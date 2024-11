Britse topclub heeft ideale middenveld gevonden met twee spelers met verleden in België: Tedesco kan moeilijk om hem heen

Chelsea behaalde afgelopen weekend een gelijkspel tegen Manchester United. Maar waar het in de Britse pers vooral over ging was de prestatie van het middenveld. Daar hebben Roméo Lavia (ex-Anderlecht) en Moises Caicedo (ex-Beerschot) elkaar gevonden.

Na een reeks van blessures heeft de Belgische middenvelder, die in de zomer van 2023 naar Londen verhuisde, voor het eerst drie opeenvolgende Premier League-wedstrijden als basisspeler gespeeld. Zijn samenwerking met Moises Caicedo, die eerder bij Beerschot speelde, heeft geleid tot een sterke chemie op het veld. In de wedstrijd tegen Manchester United hielp Lavia zijn team niet alleen defensief, maar gaf hij ook ruimte aan Caicedo om offensief meer risico's te nemen. Lavia fungeerde als de perfecte partner voor Caicedo en zorgde voor een balans tussen agressiviteit, strijdlust en intelligent spel. Dit maakte het voor Caicedo mogelijk om uit te blinken, met een bijna perfecte uitvoering van zijn rol, wat resulteerde in de gelijkmaker na de openingstreffer van Bruno Fernandes. Coach Enzo Maresca, die eerder Lavia onder zijn hoede had bij Manchester City, heeft zijn spelstijl aangepast om de sterke punten van Lavia te benutten. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de teamdynamiek, waarbij Lavia momenteel de voorkeur krijgt boven de eerder aangestelde aanvoerder Enzo Fernandez. Maresca erkent de waarde van Lavia en Caicedo en benadrukt dat hun fysieke kwaliteiten de reden zijn voor deze strategische keuze. Met zijn voortdurende ontwikkeling en indrukwekkende prestaties in de Premier League, is de kans groot dat Lavia in de komende periode opgeroepen zal worden door bondscoach Domenico Tedesco voor de Rode Duivels.