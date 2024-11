Einde verhaal voor De Mil en Bayat? Clubbestuur komt met statement

Sporting Charleroi begon heel sterk aan het seizoen. Ondertussen behaalde de ploeg 2 op 18 en werd het op bezoek bij tweedeklasser Patro Eisden uitgeschakeld in de Croky Cup.

Als er gewonnen wordt, dan hebben de spelers het gedaan, maar als het slecht gaat dan is het altijd de schuld van de trainer. Er werd dan ook al geopperd dat de dagen van Rik De Mil geteld waren.

Ook CEO Mehdi Bayat ligt al eventjes onder vuur. Hij wordt beschuldigd van verrijking op de rug van de club. Sporting Charleroi stuurde nu een persmededeling de wereld in.

“Om verdere escalaties te vermijden, is het de taak van de Raad van Bestuur om te reageren en onze verantwoordelijkheid te nemen”, klinkt het.

“Wij maken pas een analyse op het einde van het seizoen. Daarom willen we ook expliciet ons vertrouwen in zowel de coach, zijn staff, de spelers en de CEO (Mehdi Bayat, nvdr.) benadrukken. We zijn er van overtuigd dat de resultaten opnieuw zullen volgen.”

De fans krijgen, na de wandaden van de voorbije weken, een lesje gespeld. “Gezien de gebeurtenissen in het verleden - en voor de veiligheid van alle fans - tolereren we geen enkele vorm van geweld of gedrag dat indruist tegen de geest van de voetbalbeleving. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De club zal de nodige acties ondernemen tegen diegenen die de wedstrijd verstoren.”