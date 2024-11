Na het bier-incident krijgt Anthony Moris krijgt heel wat kritiek omwille van zijn gedrag: "Hij heeft het helemaal verknald"

Union Saint-Gilloise speelde dit weekend 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Anthony Moris werd bekogeld door de Mechelse supporters met bekertjes bier.

Union Saint-Gilloise had alles in hand om te winnen van KV Mechelen. Terwijl het scorebord de 0-1 aangaf en we in blessuretijd gingen, werd Anthony Moris bekogeld met bekertjes door enkele supporters.

De doelman lag op de grond en kreeg een beker vanuit de tribunes naar zich toe gegooid. De wedstrijd werd onderbroken.

Op weg naar de kleedkamers gooide Moris zijn shirt in het gezicht van de coach van Mechelen, Besnik Hasi. Met nog enkele minuten te spelen, scoorde Mechelen de gelijkmaker toen het spel werd hervat.

"Ik hou veel van Moris, maar nu heeft hij het helemaal verknald", reageerde Nordin Jbari op de set van La Tribune. "Als hij geen toneel had gespeeld, had Union deze wedstrijd gewonnen."

"Ik veroordeel uiteraard het gooien van de beker, maar hij is de kapitein. Hij moet het voorbeeld geven. Door ruzie te maken met Hasi heeft hij zijn team afgeleid. Met zijn ervaring had hij de zaken moeten kalmeren in plaats van aan te wakkeren", aldus Jbari.

Philippe Albert daarentegen vindt dat de schuld vooral ligt bij de Mechelen-supporters. "Moris is een voormalige speler van de club. Het is respectloos van de supporters. Er moet worden ingegrepen."