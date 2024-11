Anderlecht en David Hubert willen in Riga héél belangrijke stap zetten: "Onze ambitie? De Europa League winnen, hé!"

RSC Anderlecht neemt het donderdagavond op in Letland tegen Riga FS. Een paars-witte overwintering zou betekenen dat de Belgische recordkampioen héél dicht bij kwalificatie staat. Ook David Hubert legt de lat hoog.

RSC Anderlecht kan in de Europa League een perfect rapport voorleggen. Het is dus overbodig te stellen dat paars-wit favoriet is voor de wedstrijd tegen de Letse landskampioen. Leuk om weten: Riga FS pakte afgelopen weekend hun tweede opeenvolgende landstitel.

"We willen alleszins de lijn van de voorbije wedstrijden in de Europa League doortrekken", steekt David Hubert zich niet weg. "Hoe het komt dat het in Europa wel héél vlot loopt? Alle spelers zijn betrokken. En dat zorgt voor een enorme mentaliteit in de groep."

© photonews

"Al wil ik wel benadrukken dat dat voor alle wedstrijden het geval is", gaat de coach van paars-wit verder. "Het maakt niet uit of we in Europa spelen of tegen RU Tubize-Braine. De mentaliteit en het gevoel bij de spelers moet altijd gelijk zijn."

Hubert wil dan niet horen dat RFS een zwak broertje is. "We respecteren iedere tegenstander. We hadden het moeilijk in de voorronde tegen Dinamo Minsk en kunnen ook hier in Letland in de problemen komen."

Wat is de ambitie van RSC Anderlecht in de Europa League?

"Real Sociedad, PFC Ludogorets of RFS: we kennen hun sterke én zwakke punten", gaat Hubert verder. "Al hoop ik dat de spelers van Riga hun titel afgelopen weekend goed gevierd hebben en dus een beetje moe zijn." (lacht)

Een overwinning op Lets grondgebied brengt Anderlecht héél dicht bij de volgende ronde. "Dat is veelzeggend voor onze prestaties. Wat onze ambitie is? De Europa League winnen, hé. Is dat niet het doel van elke competitie waaraan we deelnemen?" (knipoogt)