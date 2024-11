Disciplinaire Raad neemt héél opvallende beslissing rond Beerschot: zwaardere straf, maar... niet voor de club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft Beerschot strenge sancties opgelegd na de uit de hand gelopen Antwerpse derby. De club moet drie thuiswedstrijden afwerken zonder vak I, waar de harde kern op het Kiel zit, en drie uitwedstrijden zonder supporters.

Daarnaast kreeg Beerschot een boete van 10.000 euro. De DRP koos hiermee voor een gerichte strafmaatregel, met als doel de verantwoordelijken te treffen in plaats van de hele supportersgroep.

Op 29 september speelde Beerschot tegen aartsrivaal Antwerp op De Bosuil. Vooraf had de harde kern van Beerschot al gedreigd met acties bij verlies. Toen Beerschot in de tweede helft achter stond, gooiden enkele supporters vuurwerk op het veld door een gat dat ze in het veiligheidsnet hadden gebrand.

Na de afkoelingsperiode werd de situatie nog erger, met nog een pijl op het veld die uiteindelijk leidde tot het definitief stilleggen van de wedstrijd. In totaal werden meer dan vijftig pyrotechnische objecten gegooid, wat leidde tot tientallen brandplekken op en naast het veld.

De DRP motiveerde de sanctie door te benadrukken dat de straf gericht is op de daadwerkelijke daders. Daarbij wees de raad op een observatie van de match delegate: "De meerderheid van de bezoekers (+/- supporters vanaf de vijfde rij) bleef voortdurend op hun plaats en had geen betrokkenheid bij het afsteken van vuurwerk."

Beerschot gaf aan dat het zo’n 30 tot 40 daders herkent, wat volgens de Raad extra inspanningen vereist om herhaling te voorkomen. De DRP wil met deze gerichte sanctie de relschoppers aanspreken zonder de club financieel zwaar te treffen.