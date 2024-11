Rode Duivels moeten goed oppassen: Belgische Anderlecht-speler geniet plots interesse van ander land

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels verliezen regelmatig spelers aan andere landen. Dat zou nu ook kunnen gebeuren met Killian Sardella.

Het gebeurt wel eens dat de Rode Duivels een speler verliezen aan een ander land. Op dit moment is er vooral de vrees dat toptalent Konstantinos Karetsas voor Griekenland kiest.

Hij heeft nog geen keuze gemaakt naar eigen zeggen, maar vroeg wel onlangs een Grieks paspoort aan. Het blijft afwachten.

Maar ook bij Anderlecht loopt een Belg rond die voor een ander land zal kiezen. Volgens Het Laatste Nieuws zou Killian Sardella namelijk interesse genieten van Kameroen.

Het land zou al eens bij zijn entourage zijn gaan luisteren om te zien of er iets mogelijk is. Sardella zelf zou een voorkeur hebben voor België, maar dat is niet alles wat telt voor hem...

"Voor mijn mama zou het wel een droom zijn dat ik voor Kameroen speel, want zij komt vandaar en haar familie woont er nog", vertelt Sardella bij Het Laatste Nieuws. "Kameroen doet ook regelmatig mee aan de African Cup en het WK."

"Maar anderzijds was België altijd mijn droom. Ik ben hier opgegroeid en heb in elke leeftijdscategorie gespeeld. In de laatste wedstrijd tegen Schotland met de U21's werd ik zelfs kapitein", besluit hij.