Anderlechts' toptalent moest 7 jaar wachten: "Spijt? Het is gegaan zoals het is gegaan"

Deze donderdag om 18:45 maakt Mile Svilar zijn terugkeer naar België wanneer hij met AS Roma speelt tegen Union Saint-Gilloise in de Europa League. Voor Svilar is het wachten afgelopen: hij is eindelijk onbetwist titularis.

De Belgische Serviër, 25 jaar, groeide op in de jeugd van Anderlecht, maar speelde nooit in hun eerste ploeg. In 2017 trok hij naar Benfica, en sinds 2022 verdedigt hij de kleuren van AS Roma.

Op internationaal vlak koos Svilar voor het nationale team van Servië, waardoor hij definitief niet meer kan uitkomen voor de Rode Duivels. "Het blijft speciaal om terug te keren naar België, ook al ben ik al een tijd weg bij Anderlecht", vertelde Svilar woensdag tijdens een persconferentie in het Koning Boudewijnstadion.

Bij Anderlecht had hij waarschijnlijk vroeger zijn kans gekregen, maar hij en zijn entourage hadden geen geduld en vonden hem op 17-jarige leeftijd al klaar voor een basisplaats. "Heb ik spijt van mijn keuze destijds? Het is gegaan zoals het is gegaan. Ik focus nu op mijn toekomst bij Roma en kijk niet achterom."

Svilar en zijn teamgenoten kunnen zich donderdag geen misstap veroorloven: AS Roma heeft slechts vier punten uit de eerste drie wedstrijden en moet winnen om de kansen in de Europa League levend te houden. "We moeten tonen dat we beter kunnen", benadrukte Svilar. "We willen deze wedstrijd winnen en daarna verder werken, wedstrijd per wedstrijd."

Svilar wil wel iets tonen aan het Belgische publiek. "Ik concentreer me op mijn eigen spel en heb vertrouwen in mijn teamgenoten."