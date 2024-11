Benito Raman klapt uit de biecht na incident(je) bij Anderlecht: "Kompany pakte mijn pint af en... dronk hem zelf leeg"

Benito Raman voetbalde onder Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. De aanvaller had een goed contact met de voormalige Rode Duivel. Al heeft hij wel iets te vertellen over een (héél grappig) incidentje.

Vincent Kompany gebruikte Benito Raman tijdens voetbaljaargang 2021-2022 42 keer. Al moet het gezegd: de aanvaller was meestal invaller bij RSC Anderlecht.

"Ik had eigenlijk een goed contact met Kompany", aldus Raman in MIDMIDPodcast. "Hij is een waanzinnige peope manager."

"Ik heb nooit eerder meegemaakt hoe hij spelers kan motiveren", legt de aanvaller van KV Mechelen uit. "Kompany spreekt over vroeger en iedereen beseft dat hij er zelf heeft gestaan."

Al is het geen geheim dat Kompany hard kan zijn voor zijn spelers. "Hij heeft me ooit eens gezegd dat ik minder moet drinken. Hij wist dat ik wel eens een pintje lust."

"Na een verloren wedstrijd bij Union SG ging ik een pintje halen op de bus", vertelt Raman een anekdote. "Ik deed dat altijd, hé. Maar deze keer ging het anders."

"Kompany sprak me erop aan en zei dat ik het beter niet zou doen", proest de aanvaller het uit. "De jonge gasten zouden het niet appreciëren na het verlies. Wat hij deed? Hij pakte mijn pint en dronk hem zelf leeg." (lacht)