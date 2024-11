Coach Wouter Vrancken reageert op ontevreden KAA Gent-fans: "Daar ligt de sleutel"

Het loopt bij KAA Gent momenteel niet zoals gehoopt. De supporters maken zich druk om de resultaten. Donderdag krijgen de Buffalo's weer een nieuwe kans tegen Omonia Nicosia.

Omonia Nicosia, de huidige nummer zesuit Cyrpus, komt op bezoek in Gent. Voor Wouter Vrancken en zijn troepen een nieuwe kans om zich te tonen, na een te slappe prestatie afgelopen weekend.

Toen speelden de Buffalo's 0-0 gelijk op het veld van Beerschot, dat helemaal alleen laatste staat. De supporters hadden er na afloop genoeg van en lieten hun onvrede duidelijk merken.

Wouter Vrancken reageerde op zijn persmoment voor de wedstrijd op de fans die vinden dat het beter moet. "De supporters niet tevreden? Wij ook niet", begon hij volgens Het Nieuwsblad.

"Of we gesprekken hebben gevoerd? Iets speciaals hebben we niet gedaan. Het is telkens kort dag in deze periode. Dan is het zaak zo snel mogelijk weer klaar te zijn. Maar het besef is er dat we te weinig brachten aan de bal. Daar ligt de sleutel", gaat hij verder;

"Beerschot zocht heel snel de lange bal, daar hadden we niet zoveel problemen mee. Aan de bal toonden we niet genoeg lef, om de jongens achterin oplossingen te bieden. Daardoor geef je counters weg. Daardoor kom je ook niet tot fatsoenlijke kansen", besluit de coach van Gent.