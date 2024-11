Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer wordt al zwaar bekritiseerd in Denemarken: "Dat begint hier al slecht"

Brian Riemer lijkt niet populair te zijn na de aankondiging van zijn eerste selectie met Denemarken. De voormalige coach van de paars-witten wordt hevig bekritiseerd voor zijn keuzes.

Brian Riemer zal binnenkort zijn debuut maken als coach van Denemarken. De voormalige Anderlecht-coach heeft zojuist zijn eerste selectie onthuld. En er is al veel kritiek op...

Inderdaad lijken de meeste Denen niet tevreden te zijn met de selectie: "Het begint slecht. Ik hoop dat deze man durft zijn eigen team te kiezen en niet het cafetaria-team voort te zetten", schrijft een internetgebruiker.

"Waarom is Vindahl hier terwijl we Filip Jørgensen hebben? Biereth zou hier moeten zijn in plaats van Yussuf", bekritiseert een fan. Er zijn maar weinig positieve meningen te vinden in de reacties op de aankondiging van de selectie...

Een sterk bekritiseerde keuze

Het besluit van Riemer om Mathias Kvistgaard niet op te nemen wordt sterk bediscussieerd. Inderdaad, het jonge talent maakt een indrukwekkende start van het seizoen door en had in aanmerking kunnen komen voor selectie. Dit seizoen heeft de spits van Bröndby IF 9 doelpunten gescoord en 4 beslissende passes gegeven in 14 wedstrijden.

"Wat is het nut van een nieuwe coach? [...], Riemer is een grap", schrijft een fan terwijl hij de keuzes van de Deense coach bekritiseert.

Op dit moment staat Denemarken op de 2e plaats in groep 4 van de Nations League, met 7 punten. Het team staat 3 punten achter op Spanje, dat eerste staat, en 3 punten voor op Servië, dat 3e staat. De eerste uitdaging voor Brian Riemer zal een lastige zijn, aangezien de Denen de regerend Europees kampioenen zullen ontmoeten. Daarna spelen ze een beslissende wedstrijd tegen Servië. De kwalificatie voor de volgende ronde lijkt binnen handbereik, aangezien alleen de eerste twee teams uit elke groep doorgaan.