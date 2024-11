Olivier Renard zoekt volop zijn plaats bij Anderlecht: "We moeten nu vooral om de drie dagen presteren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olivier Renard vertoeft momenteel met RSC Anderlecht in Letland. De wedstrijd bij Riga FS wordt zijn eerste Europese partij als sportief directeur van paars-wit. Al is hij op dit moment vooral zijn plaats aan het zoeken.

Olivier Renard is sinds vorige week aan de slag als sportief directeur van RSC Anderlecht. Pittig detail: het was de bedoeling van Wouter Vandenhaute om een overgangsfase in te bouwen met... Jesper Fredberg. Maar dat zag laatstgenoemde niet zitten.

De voormalige doelman van onder meer Standard en KV Mechelen zit op die manier al meteen op zijn nieuwe stoel. Al beseft ook Renard als geen ander dat het nu geen nut heeft om zijn mening van de daken te schreeuwen.

© photonews

Het echte debuut van Renard volgt in januari. Al heeft de gloednieuwe sportief directeur uiteraard al rond de tafel gezeten met David Hubert. "We hebben zeker en vast al gesproken", aldus de coach van paars-wit. "Maar hij heeft op dit moment andere prioriteiten."

"Olivier moet een hele nieuwe club leren kennen", gaat Hubert verder. "Dat is een serieus werk, hé. Zelf ben ik momenteel ook met andere dingen bezig dan pakweg de transferperiode. Het is de taak van mezelf en mijn ploeg om elke drie dagen te presteren."

Wat verwacht David Hubert van Olivier Renard?

Al komt er binnenkort wel even de tijd op de koppen samen te steken. "Tijdens de interlandbreak zal er inderdaad iets meer tijd zijn om elkaar te leren kennen en elkaars werkwijze te ontdekken. Of ik al bepaalde verwachtingen heb? Daar heb ik nu geen tijd voor." (knipoogt)