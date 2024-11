Bom bij Les Blues: Kylian Mbappé zou niet meer willen terugkeren naar de Franse nationale ploeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kylian Mbappé is opnieuw afwezig in de selectie van het Franse nationale team voor de komende interlands. Nu gaat al rond dat de Franse ster niet meer voor zijn land wil uitkomen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het Franse nationale team in de Nations League, verraste Didier Deschamps door Kylian Mbappé niet op te roepen. De Real Madrid-speler wilde zich concentreren op zijn herstel.

Maar terwijl Les Blues tegen Israël speelde, werd Mbappé gezien in een nachtclub in Stockholm. Iets waar ze in Frankrijk echt niet mee konden lachen.

Ondertussen maakte bondscoach Didier Deschamps zijn selectie bekend voor de resterende twee Nations League-wedstrijden, alweer zonder Mbappé. Nu begint het toch wel opvallend te worden.

De beroemde onderzoeksjournalist Romain Molina beweert nu zelfs dat Mbappé niet meer wil terugkeren naar het nationale team. De speler en zijn entourage zouden zich slachtoffer voelen van een complot door de Franse pers.

De ster van Real zou zelfs hebben geaarzeld om zijn beslissing om niet meer voor de Franse selectie uit te komen bekend te maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd...