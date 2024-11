Mensen denken dat hij een 'bad boy' is: Voelt Verlinden zich bedot bij Beerschot?

Thibaud Verlinden verlengde zijn contract na de promotie. De vraag is maar of hij daar geen spijt van heeft.

De euforie was bijzonder groot toen Beerschot vorig seizoen totaal onverwacht de titel en de promotie in de Challenger Pro League pakte. De financiële zorgen van de club leken even verdwenen.

Beerschot trok naar de Jupiler Pro League, met de belofte dat de ploeg gevoelig zou versterkt worden. Met die belofte op zak verlengde Thibaud Verlinden zijn contract, maar de belofte werd niet waargemaakt.

Voelt hij zich niet een beetje bedot? “Bedot niet. Niemand wist toen dat het nu zo zou zijn” zegt Verlinden aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb bij Beerschot een heel goede band met de coach (Dirk Kuyt, red), top als mens en coach. Ik ga de coach of Beerschot nooit onder de bus gooien.”

Beerschot gaf Verlinden drie jaar geleden een unieke kans, toen hij op een heel moeilijk moment in zijn carrière zat. “Ik kon in de zomer vertrekken, ja. Maar het voelde niet oké aan.”

Verlinden voelt zich gelukkig bij Beerschot en zegt van zichzelf geen moeilijke mens te zijn. “Mensen denken al eens als ze mijn tattoos zien dat ik een enfant terrible of bad boy ben. Maar nee, ik ben eigenlijk heel rustig en vrolijk.”

Al zit hij wel met een stevig temperament. “Ik heb veel passie. Als ik vind dat iets niet klopt van de ref, dan uit ik dat wel. Maar ik ben daarin rustiger nu. Vroeger was ik makkelijker geïrriteerd, nu hou ik me meer in, zeker met mijn ouders in de tribune.”