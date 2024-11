Olivier Renard heeft nog iets te zeggen over Propere Handen en zijn aandeel daarin: "Over hen wordt zelfs niet meer gepraat"

Olivier Renard heeft zijn eerste week bij Anderlecht erop zitten. De nieuwe sportief directeur moest heel wat lezen sinds hij werd aangesteld, vooral dan over zijn betrokkenheid bij Propere Handen. En daar wou hij toch wat dieper op ingaan.

De voorbije week vloeide er heel wat inkt over de beschuldigingen die richting hem geuit zijn. Zijn familie heeft daar het meest last van. "Mijn ouders, mijn kinderen, zij mogen hier niet de dupe van zijn. Ik sta recht in mijn schoenen", doet hij het verhaal in HLN.

Renard is één van de enigen die geen deal heeft gesloten. "Ik heb schriftelijke bewijzen die mij vrijpleiten, maar ik mag ze zelfs niet tonen. Ik ben nog nooit uitgenodigd voor een gesprek. Via mijn advocaat heeft het gerecht mij aangeboden om mijn proces af te kopen."

"Talloze anderen zijn daarop ingegaan en zijn opnieuw of nog steeds actief in het voetbal en over hen wordt niet meer gepraat. Ik heb dat geweigerd, ik wil geen schuld bekennen voor iets wat ik niet gedaan heb. Maar ik krijg zelfs de kans niet om mij te verdedigen.”

Maar wat wordt hem allemaal ten laste gelegd? Fraude en valsheid in geschrifte bij de transfer van Edmilson van Standard naar Al Duhail en hij zou drie keer 20.000 euro ontvangen hebben van Dejan Veljkovic. ‘In de zaak Edmilson die veel minder gemediatiseerd was, is mijn naam volledig gezuiverd."

"Niet die van Standard als club, niet die van Bruno Venanzi, maar ík ben na het voorleggen van bewijzen volledig vrijgepleit. Dat ging over veel meer dan die 3 x 20.000 euro waarvan Dejan Veljkovic mij betichtte. Op basis van zijn uitlatingen heeft Bruno Venanzi klacht tegen mij ingediend. Daarop heb ik mij ook bij de MLS moeten verantwoorden. Na het voorleggen van de bewijzen kon ik meteen beschikken en mijn werk verderzetten. Voor mij zegt dat genoeg.”