Vinicius Jr. slaat terug na mislopen Gouden Bal, maar Real Madrid krijgt enorme klap te verwerken

Real Madrid heeft op zaterdag overtuigend met 4-0 gewonnen van Osasuna. Vinicius Jr. was de grote man met een hattrick. Jude Bellingham maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Na het mislopen van de Gouden Bal wilde Vinicius aan de buitenwereld laten zien waarom hij deze prijs verdiende. Na 34 minuten opende de Braziliaan de score met een fraaie goal. In de tweede helft maakte hij zijn hattrick compleet, waarmee hij het verschil maakte en ineens alle criticasters de mond snoerde.

Toch waren er ook donkere wolken in Bernabeu. In de 26ste minuut moest Eder Militao het veld verlaten na een zware knieblessure. De Braziliaan was vorig seizoen al acht maanden uit met een gescheurde kruisband.

De blessureperikelen hielden echter niet op bij Militao. Rodrygo, die pas net terug was van een spierblessure, moest na 20 minuten alweer geblesseerd het veld verlaten. Ook Lucas Vázquez, die in de plaats van de geblesseerde Dani Carvajal speelde, raakte in de eerste helft geblesseerd.

Ziekenboeg met Courtois

Met Courtois, Tchouaméni, Carvajal en Alaba al in de ziekenboeg, lijkt de blessurelast bij Real Madrid zich niet te verminderen. Toch zorgde de ruime zege ervoor dat de Koninklijke zich steviger zetten op de tweede plaats in La Liga.

De achterstand op aartsrivaal FC Barcelona bedraagt zes punten. Barça speelt als leider echter morgen nog een wedstrijd in en tegen Real Sociedad.