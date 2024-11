Zorgen voor bondscoach Domenico Tedesco: Rode Duivel die amper was teruggekeerd lijkt nu alweer geblesseerd

Chelsea speelde zondag gelijk tegen Arsenal in de Premier League (1-1). Tijdens deze wedstrijd raakte Roméo Lavia opnieuw geblesseerd. Zorgen voor Tedesco dus...

In de Premier League-wedstrijd van zondag tussen Arsenal en Chelsea slaagden de twee Londense teams er niet in om elkaar te verslaan. De match eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Roméo Lavia mocht starten bij Chelsea en stond zijn mannetje tegen zo'n sterke tegenstander. Toch eindigde de wedstrijd niet zoals gehoopt voor hem...

Roméo Lavia opnieuw geblesseerd?

Hij moest geblesseerd het veld verlaten voor het einde van de wedstrijd. In de 65e minuut ging hij zitten en werd hij meteen vervangen. Het leek te gaan om een blessure aan zijn dij.

Een grote tegenvaller voor Lavia, die de afgelopen weken weer in vorm was gekomen bij Chelsea. Dit lijkt ook slecht nieuws te zijn voor de Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco.

De bondscoach was verheugd dat hij het grote talent weer in zijn selectie kon verwelkomen. We wachten ondertussen op meer informatie over deze blessure... Maandag zullen we zien of hij aansluit bij de nationale ploeg.