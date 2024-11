Peter Vandenbempt neemt praktijk op de korrel die steeds meer aan populariteit wint: "Gewoon geel geven, en een paar keer na elkaar"

In het programma Extra Time uitte Peter Vandenbempt zijn frustratie over het steeds vaker voorkomende fenomeen waarbij doelmannen een blessure veinzen om tijd te winnen voor tactische aanwijzingen van de coach.

"Een paar keer geel geven en dan stopt dat", stelde hij als oplossing, terwijl Frank Boeckx op het reglement wees, dat duidelijk aangeeft dat een keeper niet verplicht is om het veld te verlaten bij een lichte blessure, tenzij er een ernstig geval is.

Dit onderwerp kwam aan bod na een incident tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en Cercle Brugge, waarbij Christiaan Ravych voor de rust gewisseld moest worden vanwege een blessure. Zijn vervanger was nog niet helemaal klaar, dus besloot Maxime Delanghe, de doelman van Cercle, zelf op de grond te gaan zitten en om verzorging te vragen.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Onder Brian Riemer was het zelfs schering en inslag dat er bij Anderlecht een blessurebehandeling moest gebeuren als de coach wou bijsturen.

Frank Boeckx merkte op dat hij zelf ook schuldig was aan dergelijke tactieken in het verleden. "De reglementen zijn duidelijk: een keeper moet er nooit af", zei hij, "en als je even een oponthoud wil creëren, dan kan je dat best met de doelman doen of er moet iemand met een hoofdblessure zijn. Dan moet je ook direct stoppen."

Vandenbempt reageerde scherp op dit gedrag en zei: "Gewoon geel geven. Een paar keer na elkaar en dan stopt dat." Hij gaf aan dat hij zelfs naïef had gedacht dat de blessure echt was, totdat hij van Franky Van der Elst vernam dat er iemand zou invallen. Hij voegde eraan toe: "Je lacht gewoon iedereen uit."