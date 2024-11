Bondscoach Domenico Tedesco heeft zeer duidelijke mening over poging van KBVB om Courtois weer bij Rode Duivels te halen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Peter Willems, CEO van de voetbalbond, naar Madrid was gereisd om met Thibaut Courtois te praten. Bondscoach Domenico Tedesco heeft er zijn mening over.

Op maandag deelde Het Laatste Nieuws mee dat Peter Willems, CEO van de KBVB, met Thibaut Courtois was gaan spreken. Het leek voorlopig weinig invloed te hebben gehad.

Courtois vertelde al dat hij de Rode Duivels wel mist, maar dat hij niet zal terugkeren zolang Domenico Tedesco bondscoach is. Bij de bond doen ze er toch veel aan om hem terug te laten keren.

De bondscoach vertelde op zijn persconferentie op woensdag dat hij wel wist van de meeting tussen Willems en de doelman. "Ja, hij heeft mij erover geïnformeerd enkele weken geleden."

"Hij vroeg me ook wat ik ervan dacht. Hij heeft als CEO absoluut het recht om dat te doen", gaat Tedesco verder.

Een terugkeer zou Tedesco niet erg vinden. "Ik stond en sta er nog altijd helemaal open voor", gaat hij verder. "Over dat onderwerp is alles al besproken en gezegd. Het is duidelijk wat Courtois heeft gezegd, denk ik."