Waar een wil is, is een weg: KRC Genk trekt in januari naar Spanje



Foto: © photonews

Word fan van KRC Genk! 2014 De winterstop is dit seizoen bijzonder kort. Toch zal leider KRC Genk op winterstage gaan in het zonnige Spanje. Belgische clubs lijken ieder seizoen meer wedstrijden te moeten spelen. Omwille van het nieuwe systeem in het Europese voetbal zal de winterstop bijzonder kort zijn dit jaar. Zo wordt het moeilijker om degelijk op winterstage te gaan. Maar waar een wil is, is een weg. Dat heeft KRC Genk-coach Thorsten Fink nu ook duidelijk gemaakt. Hij zal zijn spelers zes dagen vrij geven na de wedstrijd tegen Antwerp op 26 december. Nadien zal hij in Spanje zijn troepen klaarstomen voor de rest van de tweede seizoenshelft. Genk trekt volgens Het Nieuwsblad voor vijf dagen naar Algorfa in Spanje. Daar gaan ze naar het resort La Finca, waar OH Leuven en Antwerp in het verleden al verbleven. Algorfa ligt tussen Alicante en Murcia in het zuidoosten van Spanje. De voorbije jaren trok Genk steeds naar Benidorm, maar nu wordt er dus voor een kleine verandering gekozen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur