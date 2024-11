Einde voor Radja? Nainggolan spreekt alvast perceptie tegen: "Ze hebben altijd gezegd dat ik problemen veroorzaakte"

Radja Nainggolan laat nog eens van zich horen en spreekt zich openlijk uit over een aantal zaken. Over de perceptie rond zijn figuur en over het mogelijke einde van zijn voetbalcarrière.

Voorbije zomer eindigde zijn avontuur in Indonesië en sindsdien zit Nainggolan zonder club. "Ik denk dat het einde nabij is", is Nainggolan eerlijk tijdens zijn passage bij Koolcast Sport. "Er is een tijd van komen en gaan. Smeken om te voetballen is mijn ding niet. Ik ben nooit een kontlikker geweest en zal dat ook nooit worden", zet de ex-international de puntjes op de i.

Een nieuwe uitdaging in het buitenland, daar past Nainggolan sowieso voor. "Ik wil alleen nog in België spelen, want ik heb geen zin meer om te reizen. Maar als er morgen niets komt, dan zal het ook niets meer worden." In eigen land heeft is hij tot dusver enkel in actie gekomen bij de jeugd van Beerschot en de eerste ploeg van Antwerp.

Nainggolan klaagt trend in het voetbal aan

Nainggolan is ervan overtuigd dat hij ook op 36-jarige leeftijd zeker goed genoeg is voor de Jupiler Pro League. "Als ik naar het niveau kijk, dan kan ik volgens mij nog vier jaar mee. Maar ja, voetbal is een business geworden. Clubs willen tegenwoordig spelers zo jong mogelijk kopen om ze nadien door te verkopen. Terwijl Milan vroeger titels veroverde met een middenveld vol dertigers."

Nainggolan is het overigens beu dat er een bepaalde negatieve perceptie rond hem heerst. "Ze hebben altijd gezegd dat ik problemen veroorzaakte in de kleedkamer. Maar ik heb heel mijn carrière lang met iedereen een goede band gehad. Zowel in het begin van mijn carrière als op het einde bij Antwerp. Dagelijks in de kleedkamer komen, een beetje lachen. Ja, dat mis ik."

Nainggolan eist geen basisplek meer op

Hij is ook bereid om jonge gasten iets bij te leren, ook als invaller in een team. Het is koffiedik kijken of een Belgische eersteklasser zich daar nog aan wil wagen.