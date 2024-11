Jan-Carlo Simic laat zich uit over zijn keuze voor paars-wit: "Ik heb voor Anderlecht gekozen ondanks aanbiedingen van de helft van de Serie A"

Jan-Carlo Simic was een van de toptransfers van Anderlecht afgelopen zomer en heeft zich gevestigd als een vaste waarde. De Servische verdediger sprak voor het eerst met de Italiaanse pers sinds zijn vertrek uit Milaan.

Jan-Carlo Simic (19 jaar) zit deze week alweer bij de Servische selectie, nadat hij voor het eerst was opgeroepen in september vorig jaar. Dit is het gevolg van een succesvolle transfer naar RSC Anderlecht, waar hij al snel een belangrijke basisspeler werd.

Ondanks dat Simic werd gezien als een groot talent bij de jeugdteams van Milan, koos hij ervoor om in het buitenland een avontuur aan te gaan. "Het was niet gemakkelijk om Milaan te verlaten, dat zal ik niet ontkennen. Toen Paolo Maldini me belde, kon ik het niet geloven", zegt de Serviër tegen La Gazzetta dello Sport. "Stel je een 17-jarige voor die aan de telefoon hangt met een legende, op zijn hometrainer."

Jan-Carlo Simic heeft echter geen spijt, vooral niet van de keuze voor Anderlecht. "In januari 2024, tussen de Serie A en buitenlandse competities, belden tientallen clubs me. En het was hetzelfde deze zomer. Maar toen Anderlecht me benaderde, aarzelde ik niet", zegt hij.

"Hier ben ik elke week een basisspeler in een jong team. Er is hier een project voor mij. Anderlecht is een club die zijn beloften nakomt." Jesper Fredberg, die nu vertrokken is, slaagde erin om Simic te overtuigen, ondanks al de interesse in de speler.

"Na mijn doelpunt tegen Monza kreeg ik telefoontjes van de helft van de Serie A-clubs. Ik had maar één gedachte: het hoogste niveau of niets. Ik had geen betere keuze kunnen maken dan Anderlecht", besluit Jan-Carlo Simic.