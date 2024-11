KAA Gent kan eindelijk nog eens een positief uitpakken: dit heeft Sam Baro gewijzigd

AA Gent presenteerde woensdag zijn jaarrekening voor goedkeuring door de Algemene Vergadering. Voor het eerst in vijf seizoenen noteert de club geen verlies, maar een winst van vier miljoen euro. In het vorige boekjaar (2022-2023) leed AA Gent nog een verlies van 19,2 miljoen euro.

In de zomer van 2023 nam ondernemer Sam Baro de club over, waarna in de winter belangrijke spelers zoals Malick Fofana, Gift Orban en Hugo Cuypers werden verkocht om de financiële stabiliteit van de club te waarborgen.

De nieuwe jaarrekening, die binnenkort officieel wordt neergelegd, toont een winst na belastingen van ongeveer vier miljoen euro tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024. Hoewel het bedrag bescheiden lijkt, betekent dit voor AA Gent een ommekeer na vijf seizoenen van verlies.

De club had onder het vorige bestuur aanzienlijke verliezen geleden door de coronacrisis en een verouderde beleidsaanpak. Tussen 2020 en 2023 ging de club respectievelijk 5,8, 2,3, 6 en 19,2 miljoen euro in het rood.

Na de overname door Sam Baro werden verscheidene strategische ingrepen doorgevoerd. Baro investeerde eigen kapitaal en nam maatregelen om de club efficiënter te laten draaien. De focus verschoof naar jongere spelers met lagere lonen en een mogelijke doorverkoopwaarde, terwijl er afscheid werd genomen van duurdere contracten.

Het doel is om het structurele verlies van AA Gent, dat rond de 15 miljoen euro ligt, in stappen van vijf miljoen euro per jaar te reduceren. De hoop is dat AA Gent binnen enkele jaren een zelfbedruipende organisatie wordt. Of er deze winter opnieuw spelers verkocht moeten worden, blijft voorlopig onduidelijk.