Onrust blijft groot bij JPL-club die afgelopen weekend wel won: "Ze applaudiseerden voor hem terwijl ze zeggen dat zijn makelaar maffia is"

Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van Charleroi, reageerde na de belangrijke overwinning van zijn team tegen Westerlo afgelopen zaterdag. Een waardevolle zege dankzij een doelpunt van Daan Heymans, maar die niet genoeg was om de spanningen tussen de supporters en de clubleiding te kalmeren.

Hendrickx probeerde de situatie in perspectief te plaatsen: "De situatie was in oktober niet zo ernstig en in september niet zo goed. Laten we hopen dat deze overwinning ons een november brengt dat net zo goed is als september", verklaarde hij bij L'Avenir.

Ondanks deze belangrijke overwinning blijft de relatie tussen de club en de supporters gespannen, vooral met de Storm Ultras. Deze laatste herhaalden hun verlangen om Mehdi Bayat uit de club te zien vertrekken en gaven aan dat "deze overwinning opluchting brengt, maar niets verandert aan de zaken die we die avond verdedigden."

Voor hen past de huidige sportieve strategie en de leiding nog steeds niet. Pierre-Yves Hendrickx erkende dat de situatie moeilijk was: "Het is nooit makkelijk om te beleven, maar het feit dat supporters proberen de macht over te nemen is een beetje een mode geworden, niet alleen in Charleroi", zei hij.

De algemeen directeur herinnerde er echter aan dat de leiding zich bewust is van de noodzaak van vooruitgang binnen de club. "Een jaar geleden hebben we een investeerder binnengehaald en we hebben bij de presentatie van het 'Cap 2027'-plan gezegd dat er nog meer investeerders nodig zouden zijn, dat er geld nodig was", verduidelijkte hij.

Hij betreurde ook dat de leiding van Charleroi in verband werd gebracht met de maffia. "We zijn niet zo achterop als sommige mensen zeggen, maar we zijn nog geen grote club. We moeten fake news vermijden (zoals het idee dat de club zou draaien rond Mogi Bayat en zijn 'omgeving')."

"We werken met sommige agenten meer samen dan met andere, maar dat doen alle clubs. Zaterdag applaudisseerden de mensen voor Antoine Bernier, terwijl gezegd wordt dat zijn agent (Raphaël Cabaraux) een paria is of deel uitmaakt van de maffia... We moeten dat allemaal in perspectief plaatsen."