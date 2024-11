Toni Kroos in Visé, Eden Hazard in Doornik, David De Gea in Verviers: toen toekomstige wereldsterren anoniem speelden in Belgische stadions

In mei 2007 was België gastheer van het Europees kampioenschap voor spelers onder 17 jaar. Een gelegenheid om enkele toekomstige grote namen van het voetbal op onze velden te zien.

In 2007 zaten de Rode Duivels in een dieptepunt. Het team stond meer bekend om zijn binnenlandse conflicten in de kleedkamer dan om zijn resultaten. Het is nu bekend dat de opkomende generatie eraan kwam: dankzij hun halve finale op het EK U21 wisten de jonge Duivels van Jean-François de Sart zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Peking.

Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Laurent Ciman, Nicolas Lombaerts, Kevin Mirallas, Anthony Vanden Borre: de toekomstige gouden generatie was daar en zou bij de Olympische Spelen het begin van het herstel van het Belgische voetbal inluiden. Dit deed het publiek even vergeten dat België aan het begin van de zomer van 2007, vlak voor dit EK waarbij de jonge Duivels hun ticket naar Peking verzekerden, het EK U17 had georganiseerd.

De ontmoeting van internationale scouts

Wedstrijden van internationale jeugdteams zijn altijd een gelegenheid om toekomstige sterren in actie te zien. Dit EK van 2007 was geen uitzondering. Er waren twee poules gevormd: België zat in groep B met Engeland, IJsland en Nederland.

In deze poule werden wedstrijden gespeeld in Henegouwen, verdeeld over het Edmond Leburton Stadion in Tubeke, het Luc Varenne Stadion in Doornik en het Orphale Cruckestadion in Ronse. De U17, met onder andere Guillaume François, Eden Hazard en Christian Benteke, kwalificeerde zich voor de halve finales na gelijke spelen tegen Nederland en Engeland, en een 5-1 overwinning op IJsland.

Resultaten om enigszins naar te kijken, gezien de opstelling van de Nederlanders met onder andere Georginio Wijnaldum, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Daley Blind. Aan de Engelse kant waren de toekomstige sterren onder andere Danny Welbeck, Victor Moses en Danny Rose (ja, degene die Adnan Januzaj voorbijging bij zijn goal op het WK 2018).

De andere poule van dit EK concentreerde zich in de provincie Luik. De drie gaststadions waren de Kehrweg in Eupen, Bielmont Stadion in Verviers en het Stade de la Cité de l'Oie in Visé. Daar waren ook bekende namen aanwezig, zoals Mamadou Sakho van Frankrijk, Toni Kroos (topscorer van het toernooi met Victor Moses) van Duitsland, en vooral David De Gea, Nacho, Bojan Krkic en Iago Falque van Spanje.

Dankzij hun eerste plaats kwalificeerden de jonge Spanjaarden zich voor de halve finale tegen... België. De wedstrijd was hartverscheurend voor onze Beloften: na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd, won La Rojita na een bijzonder spannende strafschoppenserie (7-6), waarbij Dimitri Daeseleire de beslissende penalty miste.

In de finale werd Spanje gekroond dankzij een doelpunt van Bojan Krkic tegen Engeland. Zijn vader, die andere Bojan Krkic Senior, was gedurende het hele toernooi aanwezig als scout voor FC Barcelona. Hij was onder de indruk van het talent van Eden Hazard, een van de beste spelers van dit EK met zijn legendarische matje, maar maakte een negatief rapport vanwege zijn nonchalante houding.

Voor Eden was de beste Belgische doelpuntenmaker Niels Ringoot, een centrale verdediger die ooit in de jeugd van Anderlecht speelde en daarna de lagere divisies van Oost-Vlaanderen doorliep. Zo zie je maar dat op 17-jarige leeftijd de weg nog lang is.