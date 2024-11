Volle ziekenboeg bij Cercle Brugge dat met grote blessure-update komt over zijn kern

Cercle Brugge communiceerde op donderdag een grote update uit de ziekenboeg. De Vereniging zit nog met zes geblesseerde spelers.

Een interlandbreak is vaak welgekomen voor spelers en clubs. Vooral voor geblesseerde over overbelaste spelers kan het deugd doen om even te kunnen bekomen.

Cercle Brugge kan ervan meespreken. De Vereniging zit met heel wat geblesseerde spelers en kwam donderdag met een grote update om de fans te informeren.

Christiaan Ravych moest tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht vroeger naar de kant met een blessure. Hij liep een klein hamstringletsel op, de verwachting is dat hij deze maand nog opnieuw kan spelen. Bruninho liep op training een meniscusblessure op waardoor hij weken aan de kant staat.

De trainingen moeten zwaar zijn geweest, want Dalangunypole Gomis en Erick Nunes liepen een hamstringletsel op tijdens het oefenen en zullen net als Bruninho enkele weken out zijn. Abdoul Kader Ouattara heeft last van zijn quadriceps en zou deze maand nog terug kunnen zijn.

Doelman Warleson kampt zoals we weten met een zwaardere knieblessure. Verwacht wordt dat hij begin 2025 weer speelklaar is. Senna Miangue is volledig fit en kan weer geselecteerd worden. Zo zitten ze bij Cercle op dit moment nog met zes geblesseerde spelers.