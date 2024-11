Amerikaanse interesse heeft voor wake up call gezorgd: 'Deze Europese topclub wil transfer van Denkey naar Cincinnati kapen'

Kevin Denkey leek voorbestemd om afgelopen zomer een transfer te maken, maar uiteindelijk geraakte de aanvaller niet weg bij Cercle Brugge. Al leek er sinds afgelopen weekend wél een deal op tafel te komen.

De Togolees vertoefde afgelopen weekend over De Grote Plas om te onderhandelen met FC Cincinnati. De Amerikanen willen vijftien miljoen euro én een lucratief contract op tafel gooien om Cercle en Denkey te overtuigen.

🚨📈 #Lille are increasing the pressure on #CercleBrugge and #Denkey to finalize his transfer asap, but gaps remain.



⚔️ #FCCincinnati are pushing too and also other clubs have recently shown interest: Kevin wants to stay in 🇪🇺.



💰 The 🇧🇪 team will consider offers of ~€12/15m. pic.twitter.com/3F8wvw4ven