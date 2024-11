📷 KAA Gent in diepe rouw na overlijden: "Hij was een lieve beer"

KAA Gent heeft afscheid genomen van Musa Sanyang. De 52-jarige clubmedewerker overleed onverwacht.

Musa Sanyang begon in 2014 voor de club te werken. Hij was toen medewerker van de onderhoudsdienst op het jeugdcomplex. Hij werd echter al snel een vertrouwd gezicht in de Buffalo Bistro. “Hij was altijd goed gezind, begroette iedereen even hartelijk en was steeds te vinden voor een toffe babbel”, klinkt het bij de club.

“Zijn gulle lach en zijn enthousiasme zullen zeker gemist worden, niet het minst door zijn familie en vrienden.” Musa had twee kinderen en woonde in Gentbrugge.

Hij had zelf nog gevoetbald, in de tweede klasse in Gambia. “We gaan je missen, Musa, maar niemand gaat verloren. Je krijgt je plaatsje aan de herdenkingsmuur in het stadion waar je je thuis voelde en waar je graag gezien werd. RIP, big man.”

“Musa was al veel langer bij de club dan ikzelf, maar ik mocht hem leren kennen als een hele mooie mens,” vertelt woordvoerder Tom Vandenbulcke aan Het Laatste Nieuws. “De Bistro was een vaste ontmoetingsplaats, daar liet hij nooit een moment voorbijgaan zonder iedereen te begroeten aan het einde van de lunchtijd.”

“Had je een mindere dag, dan kon Musa je toch laten lachen. Het zijn mensen als hij die kleur en warmte geven aan onze club, mensen die je moet koesteren. Dat hij plots weggevallen is, was voor iedereen schrikken. Hij was een lieve beer, en het doet pijn hem er niet meer bij te hebben.”