Bondscoach Tedesco haalt sterkhouders weg bij beloftenploeg: beloftencoach Swerts reageert zeer duidelijk

De Rode Duivels konden op donderdag niet winnen van Italië en moeten meer dan waarschijnlijk barrages spelen om in de A-League van de Nations League te blijven. En ook de beloften gingen met een gedecimeerde ploeg onderuit tegen Tsjechië.

België of Tsjechië worden een van de drie landen die zich via de barrages nog plaatsen voor het EK. Op 19 november is er de terugwedstrijd in Tsjechië, aan de jonge Belgen om een goede uitgangspositie te gaan verwerven voor die terugmatch. Dat lukte niet, want in eigen huis werd met 0-2 verloren.

Veel spelers er niet bij in A-kern

Mika Godts en Christiaan Ravych waren er door blessures niet bij. Samuel Mbangula, Killian Sardella en Arthur Vermeeren zaten dan weer in de A-kern van Domenico Tedesco.

De eerste twee speelden niet tegen Italië, Vermeeren kreeg een korte invalbeurt. Ondertussen werd ook nog eens Bassette overgeheveld naar de A-kern.

Geen excuses

"Dat we moesten puzzelen, wisten we al op voorhand en we hebben nog altijd genoeg kwaliteit in de kern. De wijzigingen gebeurden na overleg met Tedesco en mogen ook geen excuus zijn voor onze nederlaag", aldus Gil Swerts in zijn analyse na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië.

Ook Mathias Delorge sprak over het puzzelwerk: "Misschien is dat inderdaad niet makkelijk dat het altijd met een andere kern en ploeg is. Maar aan de andere kant wil ik ook mijn kansen grijpen, net als iedereen."