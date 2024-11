Controverse en verdeeldheid bij de supporters van de JPL: "Ik vraag me af op welke basis mensen dat zeggen?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Buffel (43), ex-Rode Duivel en voormalig aanvoerder van RC Genk, werd vorige week opgenomen in de Hall of Fame van de Pro League. Zijn verkiezing zorgde echter voor de nodige controverse op sociale media.

Buffel reageert zelf op de kritiek: “Voor mij was het uiteraard ook een verrassing. Er zijn mij eerder ook al kansen voorspeld waarbij het uiteindelijk niet gebeurde", zegt hij met een grijns. Toch benadrukt hij dat hij trots is op de erkenning.

De discussies over zijn plaats in de Hall of Fame hebben Buffel niet onberoerd gelaten, maar hij kan het relativeren. “Verkiezingen als deze zorgen altijd voor discussie. Er zijn nog honderd andere spelers die het óók verdienden, en er komen de komende jaren ongetwijfeld nog meer bij", legt hij uit.

“Maar ik ben fier op deze erkenning. Het is hard om te horen dat ik het niet zou verdienen. Ik vraag me vooral af: op basis waarvan zeggen mensen dat?”, vraagt hij zich af in HBvL.

Buffel benadrukt dat zijn prestaties wel degelijk tellen. “Als ik oplijst wat ik heb gedaan, zijn daar unieke prestaties bij in België én het buitenland. Doelpunten die ploegen aan Champions League-kwalificaties hielpen en assists in titelwedstrijden."

"Misschien zijn die zaken niet voor iedereen tastbaar, maar ze zijn zeker niet vanzelfsprekend", stelt hij. Tijdens zijn carrière speelde hij immers een belangrijke rol bij clubs als Feyenoord, Rangers en Genk. “Ik word niet zomaar op handen gedragen bij Feyenoord, Rangers én RC Genk", zegt hij.