Eindelijk! Beloften Standard - vorig seizoen nog in Challenger Pro League - pakten eerste (!) zege, maar... nog steeds degradatiegevaar

SL16 FC heeft zijn eerste officiële overwinning van het seizoen in de D1 ACFF behaald met een zege op het veld van de U23 van Union Saint-Gilloise. De prestatie vormt een verdiende beloning voor een ploeg die duidelijke vooruitgang laat zien sinds Sébastien Grandjean het roer heeft overgenomen.

Eindelijk heeft SL16 FC zijn eerste officiële overwinning van het seizoen geboekt, met een 0-2 zege op het veld van de U23 van Union Saint-Gilloise. Edoly Lukoki Mateso scoorde in de eerste helft en Mathis Hannedouche voegde er in de tweede helft een doelpunt aan toe, waardoor de jonge Rouches hun achterstand op UR Namur in het klassement verkleinden tot zes punten. Deze overwinning is extra betekenisvol, aangezien SL16 FC eerder dit seizoen nog een overwinning op RUS Binche behaalde, die werd omgezet in een forfaitscore vanwege een administratief probleem aan de kant van Standard.

Sinds de aanstelling van Sébastien Grandjean heeft SL16 FC onder diens leiding een duidelijke verbetering doorgemaakt. De voormalige coach van Francs-Borains heeft het team een solide verdedigende basis gegeven, wat resulteerde in drie clean sheets in vier wedstrijden. Dit eerste succes van het seizoen is dan ook een terechte beloning voor zowel de spelers als de staf, die hard gewerkt hebben om het team uit de moeilijkheden te halen.

Met vijf punten uit dertien wedstrijden lijkt SL16 FC eindelijk zijn seizoen op gang te hebben gebracht, al blijft het achter op de rest van het klassement. Hoewel het nog steeds zes punten achter de eerste achtervolger staat, is het seizoen nog niet verloren.

In de D1 ACFF, waar de laatste twee teams degraderen naar D2 ACFF, biedt het reglement na de eerste fase van 22 speeldagen nieuwe kansen. De eerste zes teams gaan naar de play-offs, terwijl de laatste zes in de play-downs terechtkomen, waarbij de punten aan het einde van de eerste fase worden gehalveerd.

De huidige situatie betekent dat SL16 FC nog volop kansen heeft om zich te redden. Ondanks een dramatische start van het seizoen ligt de ploeg slechts virtueel vier punten achter op de ploeg die momenteel de veilige zone bezet, RUS Binche. Voor SL16 FC is er dus nog veel te winnen, en het is bijna alsof dit seizoen pas echt begint voor de jonge Luikenaars.