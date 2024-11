Cercle Brugge zal ook door zure appel moeten bijten tot Nieuwjaar: Miron Muslic valt niet te benijden gezien deze statistieken

De kassa rinkelt, maar Miron Muslic zal minder tevreden zijn. De coach van Cercle Brugge heeft al veel tegenslagen en ontgoochelingen moeten opvangen dit seizoen, maar hoe hij Kévin Denkey gaat vervangen, dat is een raadsel.

Voor de duidelijkheid: uiteraard kon de Vereniging een transfer van 15 miljoen euro niet laten glippen. Dat is bijna het dubbele dan wat ze vingen voor Ayase Ueda naar Feyenoord. Zulke transfers doe je als Cercle zijnde niet elk jaar. Ze kunnen er het nieuwe oefencentrum mee financieren en nog wat overhouden voor de wintermercato.

Punten gepakt elke keer Denkey scoorde

Maar Denkey was het voorbije anderhalf jaar 'Mister 50 procent'. Vorig seizoen scoorde hij in de reguliere competitie 23 van de 44 goals van Cercle. Dit seizoen zit hij met 7 goals en 1 assist aan exact de helft van de doelpuntenbijdrage. Zonder hem stonden ze nu in de buurt van Beerschot. In elke wedstrijd waarin hij dit seizoen scoorde, pakte Cercle punten. Als hij niet scoorde staat de balans op 1 op 21!

En dat wordt dus de uitdaging voor Muslic. De ploeg collectief naar een hoger aanvallend niveau duwen zonder hun topschutter. Want van Felipe Augusto en Paris Brunner gaat het niet komen. Die eerste liet tegen Anderlecht zien dat hij niet meteen de neus voor goals heeft toen Denkey in Amerika aan het onderhandelen was.

Abdoul Kader Ouattara zou misschien wel de productie voor een deel voor zijn rekening kunnen nemen, maar hij is momenteel geblesseerd. Voor de tweede keer dit seizoen al.

Denkey nog tegen Beerschot, OH Leuven en...?

Het spel van Cercle werkt ook niet zonder scorende spits. Ze zetten heel hoog druk om snel op voorsprong te komen, maar als dat niet gebeurt, krijgt de tegenstander enorm veel ruimte in de rug van de verdediging om te benutten. Daardoor ook al die 26 tegendoelpunten dit seizoen.

Een deel van de transfersom zal dus gebruikt moeten worden om een nieuwe witte merel te vinden. Je kan immers niet op een bom geld blijven zitten en de kans lopen dat je heel het seizoen tegen degradatie moet strijden.

Want bij Cincinatti gaan ze nu ook hun toptransfer en de duurste speler ooit in de MLS het risico laten lopen om tot december nog elke match te spelen. De velden worden gladder, het risico groter. Tegen Beerschot en OH Leuven zal hij nog wel aantreden omdat dat de matchen zijn waarin punten moeten gepakt worden. Standard misschien ook. Europees: vergeet het maar. Union en Gent? Twijfelachtig. Nee, Muslic is momenteel niet te benijden.