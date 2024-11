Marc Degryse is enorm duidelijk en ziet dat Tedesco niet kan aanblijven als bondscoach: "Niet na nog maar eens een miskleun"

Domenico Tedesco vindt zichzelf nog steeds de geschikte man voor de Rode Duivels. Marc Degryse is streng en ziet dat de bondscoach niet langer houdbaar is.

De zoveelste teleurstelling voor de Rode Duivels op zondag: ze verloren met 1-0 in Hongarije van Israël. Bondscoach Domenico Tedesco gaf na afloop aan dat hij zichzelf nog steeds de juiste man vindt voor de job.

Marc Degryse ziet het toch anders... "Het is de optelsom die maakt dat Tedesco niet langer houdbaar is", begint hij zeer duidelijk volgens Het Laatste Nieuws. "Eerst was er dat conflict met Courtois, dan het mislukte EK."

"Vervolgens De Bruyne die na Frankrijk niet alleen kritisch was voor zijn medemaats, maar ook voor Tedesco. Hij vond dat we te verdedigend speelden en dat het tactisch niet goed was. Dan waren er die twee matchen tegen Italië toen we telkens een helft lang achter de feiten liepen door vreemde keuzes", gaat Degryse verder.

Ondanks de 1-0 nederlaag, mogen ze nog barragewedstrijden spelen om niet te degraderen in de Nations League. “Dat de barragematchen hem straks nog overeind kunnen houden? Sorry, dat vind ik niet."

"Niet na nog maar eens een miskleun. Er zitten te veel rare kronkels in zijn hoofd. Nu heb je iemand nodig die echt de lijnen uitzet en iedereen meekrijgt. Dat zie ik Tedesco niet doen. Onder hem beslissen de belangrijke spelers zelf of ze al dan niet meedoen", besluit Degryse.