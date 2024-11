Stoppen of doorgaan bij Antwerp? Alderweireld heeft zijn keuze gemaakt

Toby Alderweireld tekende in juli 2022 bij Royal Antwerp FC. Hij ging toen een verbintenis aan voor drie seizoenen.

Toby Alderweireld is momenteel aan zijn laatste seizoen bij Royal Antwerp FC van zijn lopende contract bezig. Het is uitkijken of hij nog zal verlengen.

De verdediger van The Great Old is dinsdag te gast in Het Huis van Eric Goens. Daar vertelt hij hoe de vork aan de steel zit over zijn toekomst.

“Ik kan met vrijwel zekerheid zeggen dat dit mijn laatste jaar is”, vertelt hij heel erg duidelijk. “Mijn grootste angst is om te stoppen en niet meer op niveau te zijn. Ik wil dat mensen zich de laatste twee jaar herinneren.”

Of hij een andere job in het voetbal zal doen, lijkt ook zo goed als beslist, al wil hij wel het nodige doen om scherp te blijven en geen extra kilo’s te vangen.

“Trainer zal ik niet worden, dat heb ik mijn familie beloofd, anders begint alles opnieuw. Er is meer dan voetbal. Ik kijk er deels naar uit. Ik ben geïnteresseerd in andere dingen. Ik heb mijn drankenmerk en daarnaast zie ik wel.”