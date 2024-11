Mark Van Bommel verklapt wanneer hij weer aan de slag gaat: "Dat wil ik vermijden"

Mark van Bommel, voormalig coach van Antwerp FC, heeft aangegeven pas komende zomer weer aan de slag te willen als trainer. Na zijn succesvolle periode bij Antwerp, waar hij de club naar hun eerste landskampioenschap in 66 jaar leidde, geniet de 47-jarige oefenmeester van zijn rust.

"Ik wacht op een club in de zomer, tenzij er iets komt wat je niet kunt weigeren", verklaarde hij in het programma *Rondo* op Ziggo Sport.

Van Bommel benadrukt dat hij de voorkeur geeft aan een nieuwe start in de zomer. "Dan kun je vier, vijf, zes weken trainen en alles naar je hand zetten. Als je nu ergens instapt, is het vaak bij een club waar het minder gaat en waar onrust heerst. Dat doe ik liever niet", aldus de Nederlander.

Hoewel hij openstaat voor aanbiedingen van absolute topclubs zoals Manchester United, geeft hij toe dat de timing nu niet ideaal is. "Bij een club in nood begin je vaak halverwege een chaotisch proces. Dat wil ik vermijden. Ik heb liever de tijd om me rustig voor te bereiden."

Van Bommel geniet ondertussen van de vrijheid die hij nu heeft. "Als trainer ben je constant bezig: spelers selecteren, tegenstanders analyseren, het houdt nooit op. Het is een 24 uurs-job. Even gas terugnemen is daarom helemaal niet erg."

Van Bommel ligt goed in de markt. Eerder werd hij al gepolst door Anderlecht nadat Brian Riemer ontslagen werd. Hij wordt ook gekoppeld aan heel wat andere clubs.