Opvallend: alle Belgische ploegen blijven thuis, maar het is Nederlandse ploeg die oefencomplex Duivels vastlegt (en spart met Antwerp)

De winterstop is dit seizoen maar héél kort voor de Belgische clubs. De laatste wedstrijden van 2024 worden op 27 december gespeeld en op 8 en 9 januari staan er al bekermatchen gepland. Op 11 januari begint de competitie weer. En dus blijven veel ploegen in eigen land.

Geen winterstages in exotische oorden, maar de winter doorstaan in België. Dan zou je denken dat het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke wel door iemand gebruikt zal worden. Dat is ook zo, maar het is geen Belgische ploeg.

PEC Zwolle zal komende winterstop op trainingskamp gaan naar België. In Brussel zal de ploeg van Johnny Jansen zich gaan voorbereiden op de tweede seizoenshelft.

Het trainingskamp zal plaatsvinden van donderdag 2 tot en met maandag 6 januari. PEC Zwolle maakt in die periode gebruik van het Proximus Basecamp, de vaste trainingslocatie van de Rode Duivels.

In deze week zal er ook een oefenwedstrijd worden gespeeld. Dit betreft een wedstrijd tegen Royal Antwerp FC, welke achter gesloten deuren wordt afgewerkt.

De Jupiler Pro League-ploegen hebben dus andere plannen, op hun eigen oefencomplex of elders in de buurt.