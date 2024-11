Dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de play-offs: sowieso een moeilijk te bekampen tegenstander

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De laatste wedstrijden van de groepsfases in de Nations League zijn gespeeld. De Rode Duivels kennen nu dus hun mogelijke tegenstanders.

We kenden al twee van de vier mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels voor de play-offs in de Nations League: Griekenland en Oostenrijk. Nu zijn alle play-off teams bekend, na de resultaten van dinsdagavond in groepen 1 en 4.

In groep 1 is er nog wat veranderd. Albanië ontving Oekraïne en verloor met 1-2 van de mannen van Sergey Rebrov met onder andere een doelpunt van de voormalige Club Brugge-speler Roman Yaremchuk. Oekraïne ontsnapt zo aan de degradatie play-offs en gaat door naar de play-offs voor promotie naar League A.

Georgië, dat Oekraïne had kunnen inhalen bij een overwinning, verloor dan weer op het veld van Tsjechië (2-1), dat rechtstreeks promoveert naar de Nations League A. Dus het is Oekraïne die onze Rode Duivels zouden kunnen tegenkomen, en de herinnering aan EURO 2024 zou dan in alle hoofden zitten.

Een verrassing in groep 4 daarentegen: terwijl het moeilijkste al achter de rug leek, verloor Turkije zwaar (3-1) van Montenegro. Wales daarentegen versloeg IJsland (4-1), waardoor Turkije in de play-offs zal zitten.

Griekenland, Oostenrijk, Oekraïne of Turkije: een van deze 4 teams zal België in maart volgend jaar moeten verslaan om hun in League A te blijven.