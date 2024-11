Van Standard-talent tot ploegmaat van Rooney en Giggs bij Manchester United, maar nu postbode: "Ik was het voetbal beu"

Opgeleid bij Standard en Manchester United, werkt Marnick Vermijl nu als postbode in Limburg. Een opmerkelijke carrièreswitch.

In juli 2008 sluit de jonge Belgische linksachter Marnick Vermijl zich aan bij de jeugdopleiding van een toenmalig kampioen Standard Luik. De Limburger kwam over van Bocholt.

Twee seizoenen later, in maart 2010, vervulde de toen net 18-jarige jonge speler zijn droom: hij sloot zich aan bij de jeugdopleiding van Manchester United. Daar trainde Marnick Vermijl samen met legendes als Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Ryan Giggs en Paul Scholes.

In deze compleet nieuwe omgeving slaagt de Belg er niet in om zijn plek te veroveren. Hij speelt 70 wedstrijden met het tweede team van Manchester United en staat in de basis bij twee wedstrijden in de EFL Cup, in 2012 en 2014, onder leiding van Sir Alex Ferguson. Zijn eerste basisplaats, tegen Newcastle, wordt nog steeds door hem beschreven als het hoogtepunt van zijn carrière.

Vroeger bij Manchester United, nu postbode in Limburg

Hij werd uitgeleend aan Sheffield Wednesday, Preston, had een periode bij MVV Maastricht en keerde terug naar België bij Thes Sport. Sinds 2020 betreedt Marnick Vermijl de velden van Eerste Amateur. Ondertussen heeft de verdediger een nieuwe baan gevonden: hij is postbode.

"Ik had genoeg van het professionele voetbal. Je bent te afhankelijk van de coach die je hebt. Plezier terugvinden was heel belangrijk voor mij", verklaarde hij in Het Nieuwsblad. "Als postbode moet ik elke dag om vier uur opstaan, maar ik ben nu rond het middaguur thuis en kan de kinderen van school halen. Dat is een luxe."

Tegen Knokke, elf dagen geleden, speelde Vermijl zijn 100ste wedstrijd voor Thes Sport. Dit seizoen kwam hij in tien van de elf eerste competitiewedstrijden in actie.