David Hubert heeft een plan met Leander Dendoncker, Verschaeren en Leoni in de balans

Goed nieuws voor Anderlecht: Leander Dendoncker is na wekenlang blessureleed opnieuw volledig fit. De middenvelder, die kampte met hardnekkige enkelproblemen, trainde afgelopen week zonder beperkingen mee met de groep.

"Dendoncker en Ludwig Augustinsson trainen sinds een week volledig mee en zonder problemen", bevestigde Hubert. Vooral de terugkeer van zijn ervaren - tja, wat is hij nu? - zal hem deugd doen. De vraag die Hubert dan ook kreeg: zien we Dendoncker terug als middenvelder?

"We hebben een plan met Leander. Hij kan op verschillende posities uit de voeten, al is zijn beste positie op de zes. Met negen wedstrijden in vijf weken is er genoeg tijd om hem op meerdere plekken in te zetten", aldus de coach van paars-wit.

Dendoncker als verlosser van Verschaeren?

Hubert kan zich optrekken aan de prestaties tegen Kortrijk en Cercle Brugge, waar zijn middenveld het goed deed. Hij kan Dendoncker dus ook als verdediger blijven gebruiken. Al is die daar niet naar Anderlecht voor gekomen. Met Dendoncker kan hij echter ook Verschaeren laten staan, want die kan wel een paar opeenvolgende matchen gebruiken.

Hubert benadrukte dat de blessureperiode voor Dendoncker erg frustrerend was. "Hij heeft enorm gesukkeld de laatste weken. Je voelt dat hij hongerig is om zich opnieuw te bewijzen. Maar het belangrijkste is dat hij nu volledig verlost is van die blessure en zich volledig kan geven. Een fitte Leander is altijd welkom."

Rits en Dendoncker tegen Porto?

De Anderlecht-coach spoorde Dendoncker ook aan om zijn enthousiasme wat te temperen. "Leander is erg gedreven, maar we hebben bewust de tijd genomen om hem volledig te laten herstellen. Een paar weken extra rust nemen was de juiste keuze. Nu is het aan hem om die honger om te zetten in prestaties op het veld."

Tegen Porto zal Hubert misschien iets behoudender spelen en Rits en Dendoncker samen op het veld zetten. Tegen Gent zou hij wel wat meer creativiteit kunnen gebruiken. Verschaeren en Leoni liggen in de balans voor de plaats naast Dendoncker.