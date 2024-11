Groot talent, maar coach verweet hem gemakzucht: "Dat is hem nooit verweten, enkel Vincent Kompany heeft hem eens aangesproken"

Anouar Ait El Hadj maakte op 13 juli de overstap van Genk naar Union Saint-Gilloise voor 1,5 miljoen euro. Bij zijn aankomst werd hij gezien als de natuurlijke opvolger van Cameron Puertas, die later naar Al-Qadsiah vertrok.

De 22-jarige middenvelder kreeg meteen zijn kans en startte zes opeenvolgende wedstrijden in de basis, inclusief de Champions League-kwalificatieduels tegen Slavia Praag. Na een zwakke prestatie tegen Antwerp op 15 september verloor hij echter zijn plek in het elftal. Volgens coach Sébastien Pocognoli moest hij meer inzet tonen tijdens trainingen en zich minder verlaten op zijn natuurlijke talent.

Die kritiek was nieuw voor Ait El Hadj, die in zijn vorige clubs nooit op die manier werd aangesproken. “Zijn vorige coaches hadden hem dit nooit verweten", vertelt zijn vader, Driss Ait El Hadj bij Sudpresse.

“Vincent Kompany had hem bij Anderlecht wel eens aangesproken, maar toen was hij nog heel jong. Nu is hij 22 en heeft hij begrepen dat het nooit te laat is om harder te werken.”

De jonge Brusselaar liet zich niet ontmoedigen en begon harder te werken, zowel tijdens de teamtrainingen als met de fysieke coach. Zijn inspanningen werden beloond op 24 oktober, toen hij opnieuw speelminuten kreeg tegen Midtjylland, na vijf weken zonder een wedstrijdselectie. Sindsdien maakte hij enkele veelbelovende invalbeurten, ook al wacht hij nog op een nieuwe basisplaats. “Hij durft nu meer in de duels te gaan en toont karakter. Ik denk dat het gesprek met de coach hem goed heeft gedaan", aldus zijn vader.

Op de positie van aanvallende middenvelder heeft niemand zich dit seizoen écht kunnen onderscheiden, wat hem kansen biedt. “Als hij eenmaal zijn eerste doelpunt maakt, ben ik er zeker van dat hij het seizoen met zes tot acht goals kan afsluiten", stelt zijn vader.