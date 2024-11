Jonas De Roeck beseft dat hij geen andere keuze heeft, maar gelooft er volop in: Antwerp bouwt op de jeugd

Antwerp hervat de competitie vanavond tegen Dender. Coach Jonas De Roeck moet alweer puzzelen door alle geblesseerden die hij heeft. Ook kapitein Toby Alderweireld ontbreekt. The Great Old doet dit seizoen veel beroep op zijn jeugd en dat brengt ook risico's met zich mee.

De vervanger van Alderweireld wordt naar verwachting opnieuw de 19-jarige Rosen Bozhinov, die ook al startte in de laatste wedstrijd tegen Kortrijk. Antwerp heeft dit seizoen al opvallend veel minuten gegeven aan jonge spelers, enkel Cercle Brugge doet het nog beter op dat vlak.

In de match tegen Kortrijk kregen maar liefst vijf tieners speelgelegenheid, waaronder Bozhinov (19), Corbanie (19), Verstraeten (18), Renders (16) en Vandeplas (18). Hoewel dat een mooie prestatie is, waarschuwt De Roeck voor een teveel aan jeugdigheid in het team. “Week in, week uit met een jong elftal spelen, kan op termijn wel punten kosten", benadrukt hij in HLN.

Volgens De Roeck is het belangrijk om een evenwicht te vinden in het inpassen van jeugdspelers. “Als de jongens klaar zijn om die kans te pakken, moet je ze ook geven", zegt hij. “We proberen de jeugdspelers in de juiste situatie te brengen zodat ze hun waarde voor het elftal kunnen tonen. Daarna is het kwestie van op dat niveau te blijven presteren.”

Hoewel fouten onvermijdelijk zijn, gelooft De Roeck in het potentieel van zijn jonge spelers. “Gaan ze te snel iets willen? Fouten maken? Dat kan gebeuren", geeft hij toe.

“Maar het belangrijkste is dat ze leergierig blijven. Ze moeten stappen blijven zetten.” Antwerp heeft al veel geïnvesteerd in zijn jeugdacademie en plukt daar de vruchten van. Een weg die ze willen blijven volgen.