Schieten met vuur: Franck Surdez (KAA Gent) heeft iets te zeggen over Vanhaezebrouck, Vrancken én Anderlecht

Anderlecht neemt het dit weekend op tegen Gent. De Buffalo's zijn na twee weken zonder wedstrijd helemaal klaar om er vol voor te gaan. Franck Surdez wil alvast opnieuw knallen in het Lotto Park.

Gent bleef vier wedstrijden zonder overwinning in de competitie en zelfs drie op rij zonder te scoren. Maar de 5-0 overwinning tegen Standard zorgde ervoor dat de hele kern de interlandbreak kon ingaan met een goed gevoel.

Overwinning verplicht

Met een vierde plaats zijn de Buffalo's vastbesloten om in de top 6 te blijven: "We gaan naar Anderlecht om te winnen: we hebben die overwinning nodig! We zijn de laatste tijd een beetje wisselvallig, maar we kunnen goed voetbal spelen", verklaard Franck Surdez aan de RTBF.

De Zwitser is vastberaden: "Anderlecht is een topclub, zeer bekend in Zwitserland vanwege de geschiedenis, de erelijst, het prestige en de kwaliteit van de jeugdopleiding. We willen deze wedstrijd winnen voor onze supporters, maar ook omdat we grote ambities hebben."

Steeds beslissender

Met vijf assists is Surdez nu de op één na beste assistgever van de competitie, na Vincent Janssen. Vorig seizoen speelde hij echter maar heel weinig onder Hein Vanhaezebrouck: "In het begin voelde ik niet echt dat hij interesse in me had, maar gaandeweg kwam dat. Ik kan het begrijpen, want het seizoen liep niet goed en in zo'n omstandigheden heb je geen tijd om nieuwe spelers te leren kennen. Maar op het einde van het seizoen hadden we een betere band."

Wouter Vrancken zet hem meer in de schijnwerpers: "Toen hij kwam, gaf hij me vertrouwen en zette me in de beste positie om te presteren. Maar ik moet ook verdedigen! De coach is daar vrij strikt in, en als ik mijn werk niet doe, zal hij me berispen."