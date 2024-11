Zéér pittige transfer op komst? Ploegmaat Doku en De Bruyne flirt met ... Real Madrid!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gaan Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jérémy Doku hun teamgenoot bij Manchester City Rodri zien vertrekken ? De Spanjaard heeft in ieder geval openlijk geflirt met ... Real Madrid.

Europees kampioen met Spanje én Engels kampioen met Manchester City en ook winnaar van individuele prijzen: Rodri heeft er een geweldig seizoen 2023-2024 opzitten en de toekomst lijkt hem toe te gaan lachen.

Maar zou het kunnen dat de middenvelder Manchester City binnenkort gaat verlaten? Op de set van de Cadena SER heeft hij niet nee gezegd tegen een terugkeer naar Spanje en meer bepaald naar Real Madrid.

🔮✨ Rodri Hernández, sobre una hipotética llamada del @RealMadrid...



🤍 💛💥 "Evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia y el más laureado, es un honor. Siempre hay que prestar atención"#ElLarguero pic.twitter.com/XrQX0nVOyv — El Larguero (@ellarguero) November 22, 2024

"Wanneer Real Madrid je belt, de beste club in de geschiedenis, de meest bekroonde, met alles wat dat betekent, is het een eer. Je moet er altijd aandacht aan besteden", verklaarde de voormalige speler van Atlético Madrid.

Flirt met Real Madrid

Een overstap naar Real Madrid zou gezien zijn verleden heel moeilijk liggen in de Spaanse hoofdstad. Toch heeft hij zijn koffers nog lang niet gepakt.

Rodri sloot namelijk ook niet uit dat hij zijn carrière bij Manchester City gewoon zou afsluiten. "Ik voel me daar heel goed, ik hou van het Engelse voetbal, en Manchester City is een fantastische club. Maar Spanje is mijn land, en ik blijf alles volgen, de Liga, de clubs."