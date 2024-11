Er wordt al heel wat druk op hem gelegd: Vincent Kompany spreekt zich uit over titelkansen met Bayern München

Na een seizoen zonder prijzen wil Bayern München nu weer opstaan. Uli Hoeness, erevoorzitter van de club, was heel duidelijk over zijn ambities.

Tijdens een forum georganiseerd door het mediabedrijf Finanz & Wirtschaft was Uli Hoeness, een legende en erevoorzitter van Bayern München, heel duidelijk over de ambities van Bayern München in de Duitse competitie.

"Wat ik kan beloven", begon hij, "is het kampioenschap. We staan er op dit moment zeer goed voor, onze enige concurrenten, Borussia Dortmund en RB Leipzig, liggen ver achter ons."

Na slechts 10 speeldagen (deze uitspraken dateren van vóór de overwinning van Bayern afgelopen vrijdag tegen Augsburg) heeft Der Rekordmeister slechts 5 punten voorsprong op Leipzig. De afgelopen twee seizoenen hebben zij bewezen dat de strijd tot het einde toe zwaar kan zijn. Heeft Hoeness te veel druk gelegd op Vincent Kompany?

"Ik heb het grootste respect voor Uli Hoeness en hij heeft veel meer ervaring dan ik", relativeerde Kompany vrijdag na de overwinning tegen Augsburg in een interview met DAZN. "Maar vorig seizoen eindigden we slechts als derde met 70 punten. We zullen proberen het dit seizoen beter te doen en we staan er goed voor."

"Maar als blijkt dat hij gelijk heeft, is dat ook prima", lachte Kompany. Uiteindelijk is de Belg misschien wel de eerste coach van Bayern in lange tijd aan wie "slechts" wordt gevraagd om het Duitse kampioenschap te winnen. Bijna een luxe...