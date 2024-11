Johan Boskamp haalt uit naar enkele Rode Duivels: "Daar heb ik echt een bloedhekel aan, dan ben je geen echte vent"

Er kwamen anonieme getuigenissen over bondscoach Domenico Tedesco naar buiten onlangs. Johan Boskamp heeft daar een groot probleem mee.

De interlandperiodes hebben elkaar onlangs snel opgevolgd. Nu is het echter wachten tot maart, dan nemen de Rode Duivels het twee keer op tegen Oekraïne.

Toevallig, vindt Johan Boskamp. Op het EK van vorige zomer, kregen ze het nog bijzonder moeilijk tegen het land. Het was ook toen dat Kevin De Bruyne de spelers naar binnen stuurde na een fluitconcert.

"Moet ook weer lukken", begint Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Op het EK was dat de wedstrijd waar al het gezeik mee is begonnen. Sindsdien is het nooit meer rustig geworden. Nu ook weer met die anonieme getuigenissen over Tedesco. Daar heb ik echt een bloedhekel aan."

Zelfs al waren er spelers die het opnamen voor hun coach. "Ja, maar waarom moet dat anoniem gebeuren? Ik vind dat zo ontzettend flauw."

"Als je toch iets te zeggen hebt tegen een journalist, kom er dan ook voor uit. Anders ben je geen echte vent, maar een flapdrol. Als ik zoiets had gedaan toen mijn vader nog leefde, dan had hij me alle hoeken van de kamer laten zien", besluit hij.